Андрей Бочкарев: Завершены работы по реконструкции стадиона «Москвич»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

Масштабную реконструкцию стадиона «Москвич» завершили на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы по реконструкции спорткомплекса завершены, далее на объекте будет вестись подготовка к открытию. Площадь обновленного стадиона «Москвич» увеличилась в пять раз. Спортивный комплекс получил сразу несколько новых сооружений в своем составе, — рассказал Бочкарев.

В спортивный комплекс входит футбольное поле размером 105 на 68 метров с натуральным газоном. Оно оборудовано системами подогрева и полива. На поле установили новую систему освещения, медиасистему и электронное табло.

— После реконструкции стадион способен вместить на 20 процентов больше зрителей на трибунах — до 4,2 тысячи человек, предусмотрены места для маломобильных граждан, – отметил заместитель мэра.

Для спортсменов и судей оборудованы специальные помещения под трибунами. Также здесь обустроили стрелковую галерею. В состав легкоатлетического ядра стадиона вошли прямая и круговая беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, а также сектор метания копья, диска, молота и толкания ядра.

В конце мая стало известно, что в районе Марфино построят новый стадион рядом со школой № 1494.