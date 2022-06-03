Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Андрей Бочкарев: Завершены работы по реконструкции стадиона «Москвич»

Антон Махов
Город
Андрей Бочкарев: Завершены работы по реконструкции стадиона «Москвич»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

Масштабную реконструкцию стадиона «Москвич» завершили на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работы по реконструкции спорткомплекса завершены, далее на объекте будет вестись подготовка к открытию. Площадь обновленного стадиона «Москвич» увеличилась в пять раз. Спортивный комплекс получил сразу несколько новых сооружений в своем составе, — рассказал Бочкарев.

В спортивный комплекс входит футбольное поле размером 105 на 68 метров с натуральным газоном. Оно оборудовано системами подогрева и полива. На поле установили новую систему освещения, медиасистему и электронное табло.

— После реконструкции стадион способен вместить на 20 процентов больше зрителей на трибунах — до 4,2 тысячи человек, предусмотрены места для маломобильных граждан, – отметил заместитель мэра.

Для спортсменов и судей оборудованы специальные помещения под трибунами. Также здесь обустроили стрелковую галерею. В состав легкоатлетического ядра стадиона вошли прямая и круговая беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, а также сектор метания копья, диска, молота и толкания ядра.

В конце мая стало известно, что в районе Марфино построят новый стадион рядом со школой № 1494.

Реконструкция Андрей Бочкарев Стадионы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте