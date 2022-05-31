Школьный стадион появится на Ботанической улице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Ботаническая улица, 9А Карта всех событий

В столичном районе Марфино возведут новый стадион рядом со школой № 1494. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Проект благоустройства спортивной зоны уже готов. Строительство начнется, когда дети уйдут на каникулы, и продлится до 1 сентября, — говорится в сообщении.

Так, на территории нового объекта появятся беговые дорожки, площадки для волейбола и баскетбола, площадки для игры в настольный теннис, а также тренажеры. Новый стадион будет расположен по адресу Ботаническая улица, дом 9а, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в ближайшие месяцы будет завершена реконструкция стадиона «Москвич». Также заммэра добавил, что специалисты построили трибуны на 4190 зрителей и 44 места для маломобильных граждан, а в подземном уровне подтрибунного пространства оборудовали стрелковую галерею.

В понедельник, 23 мая, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции спортивных объектов при заводе «Москвич». В частности, специалисты займутся благоустройством территории вокруг объектов, а также сделают зоны отдыха с кафе и пунктами проката спортинвентаря.