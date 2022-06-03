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Нутрициолог назвала главный напиток от камней в почках

Анна Михалюк
Общество
Нутрициолог назвала главный напиток от камней в почках
Фото: Unsplash

Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, какой напиток поможет бороться с камнями в почках.

Вода с лимоном, по словам эксперта, помогает расщепить кальциевые камни в организме. Для достижения этого эффекта достаточно употреблять стакан такого напитка в день.

— Кислота связывается с кальцием и выводит его из почек. Пить такую воду нужно за 20–30 минут до приема пищи, причем употреблять эту жидкость не обязательно в течение всего дня — достаточно одного раза. Тем самым вы приготовите организм к приему пищи, повысите уровень соляной кислоты, и когда будете есть белок, вам будет значительно легче его переварить, — объяснила нутрициолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Кроме этого, лимонная вода способна повысить кислотность желудка, ускорить метаболизм и улучшить пищеварение. Далее, попадая в кишечник, она создает там щелочную среду, которая необходима для нормального функционирования организма. Также в ней есть биофлавоноиды, которые отвечают за укрепление стенок сосудов.

Диетолог Марина Макиша рассказала, какие фрукты нужно употреблять с осторожностью людям старше 60 лет. Чтобы не превысить норму сахаров, пожилым людям нужно есть не более 200 граммов фруктов в день.

Здоровье Правильное питание камни в почках
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