Житель Подольска пытался вытолкнуть с балкона своих жену и сына

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В отношении мужчины, угрожавшего убийством женщине и ребенку, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 27 мая супруги поругались. В ходе конфликта мужчина схватил жену и чуть не вытолкнул ее с балкона третьего этажа. Кроме того, то же самое он пытался сделать со своим 12-летним сыном.

К счастью, никто не пострадал.

После того как муж успокоился, женщина обратилась в полицию с заявлением. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 43-летнего правонарушителя и доставили в отдел.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по «Угроза убийством». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

1 июня стало известно о мужчине, который замахнулся топором на соседского ребенка во дворе дома на юге Москвы.