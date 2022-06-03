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Политолог Светов: Введение нового пакета санкций приведет к усугублению проблем в экономике ЕС и США

Игорь Синельников
Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Светов: Введение нового пакета санкций приведет к усугублению проблем в экономике ЕС и США
Фото: depositphotos

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какие последствия ждут мировую экономику после введения новых антироссийских санкций.

Он отметил, что новый пакет санкций приведет к усугублению проблем в экономике ЕС и США.

— Для Европы это будет в первую очередь дальнейший рост цен на энергоносители. Они попытаются сейчас сделать закупки нефти и как можно больше закачать газа, чтобы компенсировать потери. В США на фоне беспрецедентного роста цен на топливо потребители вовсю воют, и тут Байден заговорил о том, что можно российской нефтью пользоваться, но надо добиться, чтобы она подешевела. И он уже говорит о том, что влияние санкций должно сказаться в том, что российская нефть будет стоить дешевле, — рассказал Светов.

По его словам, несмотря на введение санкций доходы в России растут. Так, если количество продаж в стране сокращается, то цена повышается, а это значит, что прибыль российской экономики высока как никогда.

3 июня страны Евросоюза окончательно утвердили шестой пакет санкций против России, который включает в себя полный отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение полугода, а от импорта нефтепродуктов из РФ — через восемь месяцев.

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