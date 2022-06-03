Футбольные ворота упали на десятилетнюю девочку в подмосковном Пушкине

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В городском округе Пушкино возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в результате падения футбольных ворот. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, в правоохранительные органы поступила информация, что в деревне Алешино возле частных домов на десятилетнюю девочку упали футбольные ворота.

В результате школьница получила травму головы, ее госпитализировали. К сожалению, несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».

— Проводится комплекс следственных действий. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, — заключила Иванова.

Подмосковная прокуратур взяла на контроль ход и результаты расследования этого дела.

До этого сообщалось, что житель Подольска пытался вытолкнуть с балкона своих жену и 12-летнего сына.