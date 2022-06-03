Суд отправил в колонию строгого режима сторонника ИГ

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Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении сторонника запрещенной в России организации «Исламское государство»*. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Гражданин Республики Узбекистан Жавохир Эшонкулов признан виновным по статье «Содействие террористической деятельности». Ему назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

С 2013 года он находится в межгосударственном розыске, который объявили правоохранительные органы Узбекистана. По данным следствия, мужчина причастен к вербовке и переправке боевиков в лагеря ИГ* в Афганистане и Пакистане.

— При этом попытки российской стороны экстрадировать его на родину были заблокированы Европейским судом по правам человека при содействии правозащитных структур, имеющих статус иностранных агентов, — отметили в ФСБ.

Так, Эшонкулов получил возможность находиться на территории РФ и продолжать противоправную деятельность до 2021 года, пока его не задержали.

30 мая был вынесен приговор еще двум участникам запрещенной организации, осуществлявшим финансирование терроризма на территории Российской Федерации.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.