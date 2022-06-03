Книжный фестиваль «Красная площадь» стартовал в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В Москве состоялось торжественное открытие VIII Книжного фестиваля «Красная площадь» в пятницу, 3 июня.

Участие в церемонии приняли советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и председатель Ассоциации писателей и издателей (АСПИ) Сергей Шаргунов.

— В этом году подготовка фестиваля шла напряженно, даже сегодня вот такие грозные тучи над нашими головами, но, видите, добро, очевидно, побеждает зло. Так должно быть и в большой литературе, — отметил Толстой.

В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что несколько лет подряд это мероприятие проходит на Красной площади, которая и в этом году стала центром притяжения для всех любителей книг.

Кроме того, во время открытия состоялся концерт Академического большого концертного оркестра имени Силантьева.

Фестиваль продлится до 6 июня и будет включать в себя более 500 событий. Так, москвичей ждут встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции по истории и культуре и новые книги со всей России, передает со ссылкой на своего корреспондента РИА Новости.

До этого жителям столицы рассказали, что их ждет на фестивале «Красная площадь». Важной частью мероприятия станет акция «Подари книгу ребенку». Гости праздника могут оставить издания в одном из боксов, расположенных по всей территории Красной площади. Собранные книги передадут в детские медицинские учреждения России.