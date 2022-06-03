МИД запретил въезд в Россию 41 гражданину Канады

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну 41 гражданину Канады, в том числе военным чиновникам, а также руководителям организаций, поддерживающих украинских националистов.

В ведомстве заявили, что эта мера стала ответом на очередные антироссийские персональные санкции, которые анонсировала Оттава 8 мая в отношении руководства Министерства обороны РФ, военачальников и представителей деловых кругов.

— На постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых руководители организаций, поддерживающих ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники, — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Там же приводится стоп-лист, который включает 41 фамилию.

До этого Россия оповестила Соединенные Штаты о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в областях культуры, науки, образования и СМИ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона и его союзников по отношению к российскому культурно-историческому наследию абсурдны и недопустимы. При этом стремление к «отмене русской культуры» по всему миру ударит по всей человеческой цивилизации.