Диетолог рассказала об основном продукте, который увеличивает продолжительность жизни

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Риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также смертность от респираторных инфекций, диабета и всех несердечно-сосудистых и нераковых причин может снизить простое употребление цельного зерна. Об этом сообщила диетолог Василиса Пономарева.

— Высокое потребление цельных зерен благотворно влияет на несколько показателей здоровья в зависимости от дозы. Оно связано со снижением риска развития колоректального рака, диабета 2 типа и избыточного веса или ожирения, — говорит эксперт.

Помимо прочего, отмечается, что цельнозерновые продукты встречаются в составах многих других продуктов, которые входят в стандартную продуктовую корзину человека. Среди них, например, макаронные изделия, цельнозерновой хлеб, крупы и коричневый рис. В отличие от очищенных зерен, в этих изделиях сохраняется не только эндосперм, но и зародыши, а также отруби растения.

Суточную норму потребления цельнозерновых продуктов (90 г. в день) можно достигнуть, употребляя на завтрак порцию цельнозерновых продуктов, а на ужин съедая кусочек лаваша, передается в сообщении.

Продукты из цельного зерна содержат высокий уровень клетчатки, что помогает предупредить ишемические болезни сердца, сердечно-сосудистые заболевания, рак, за счёт улучшения гликемического контроля.

Ранее сообщалось о новых методах выявления сердечно-сосудистых заболеваний столичными врачами.