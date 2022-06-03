Врач-диетолог перечислила безвредные перекусы перед сном

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Биологические ритмы человека устроены так, что пользы от ночных перекусов организм не получает. Рекомендуемое время ужина приходится на 19.00-19.30 часов, рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Панова. В это время пищеварительная система работает активнее. Если прием пищи происходит перед сном, то организм отвлекается на процесс переваривания пищи вместо полноценного отдыха и возобновления ресурсов. Примерно 1-1,5 уходит на работу желудка, потом включается 12-перстная кишка, затем тонкий отдел кишечника, что сокращает время возобновления сил. Необходимое время голода перед сном составляет 4 часа, отметила диетолог.

— Одной из наиболее распространенных причин ночных перееданий является нехватка белка в рационе питания. Именно он отвечает за чувство насыщения в организме. Однако, стоит учесть, что ужин не должен быть тяжелым, так как вечером необходимо снижать нагрузку на пищеварительную систему. Лучше всего перед сном выпить чашку травяного чая, который оказывает еще и успокоительный эффект, — заявила Панова.

Отмечается, что в вечернее время лучше отказаться от употребления сладостей и мучных изделий. Эти продукты содержат большое количество простых углеводов, которые негативно отражаются на фигуре, усиливают вздутие и брожение внутри организма.

От соленых и острых продуктов, однако, тоже стоит воздержаться, они задерживают жидкость в организме, что увеличивает работу почек.

Перекусить на ночь можно кисломолчными продуктами: стакан кефира, ряженки или нежирного йогурта помогут утолить чувство голода, потому что они содержат высокое количество белка. Данный вид перекуса не подходит людям с проблемами пищеварения, потому что усиливает процессы брожения и увеличит нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

В качестве исключения, если молочная продукция усваивается человеком хорошо, можно выпить на ночь стакан молока с ложкой меда или топленого сливочного масла. Это положительно влияет на качество сна.

Рекомендуется в качестве ночного перекуса употреблять термически обработанные овощи или небольшое количество орехов. Из фруктов на ночь лучше всего подойдет авокадо, так как оно содержит высокое количество полезных жиров и является нетяжелым продуктом для пищеварительной системы. Бананом тоже можно перекусить перед сном, он положительно влияет на качество сна, но стоит помнить о его высокой калорийности.

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