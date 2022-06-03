Врач рассказала, чего стоит избегать при тепловом ударе

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В летний сезон может случиться тепловой удар, при котором температура тела человека достигает 40 градусов или выше. Терапевт Анна Позднякова объяснила, как следует поступать, чтобы помочь пострадавшему при опасном состоянии.

— Фармакотерапия не требуется при тепловом ударе. Жаропонижающие средства не играют никакой роли в лечении теплового удара, поскольку основной механизм не включает изменение гипоталамической установки, и эти лекарства могут усугубить осложнения, — разъяснила медик.

По ее словам, в первую очередь необходимо брызнуть на больного прохладной водой и посадить его перед вентилятором. Если тепловой удар случился на улице, нужно переместиться в тень или зайти в помещение, оснащенное кондиционером.

Позднякова отметила, что не стоит забывать и о холодных компрессах для шеи, подмышек и паха. Помимо этого, рекомендуется отказаться от напитков, содержащих алкоголь и кофеин.

Чтобы избежать риск получить солнечный удар, специалист советует соблюдать водный баланс, не заниматься тяжелыми физическими нагрузками под палящим солнцем, носить летнюю легкую одежду и головные уборы.

Также важно контролировать температуру воздуха в жилых помещениях с помощью вентиляторов и кондиционеров и не находиться в нагревшемся автомобиле, передает Газета.ru.

До этого автоэксперт Юрий Урюков поделился мнением о том, почему кондиционер в авто нужно поддерживать в чистоте, а при необходимости — заправлять хладагентом и как это может влиять на здоровье.