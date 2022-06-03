Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Врач рассказала, чего стоит избегать при тепловом ударе

Лала Манушакян
Общество
Врач рассказала, чего стоит избегать при тепловом ударе
Фото: Рixabay

В летний сезон может случиться тепловой удар, при котором температура тела человека достигает 40 градусов или выше. Терапевт Анна Позднякова объяснила, как следует поступать, чтобы помочь пострадавшему при опасном состоянии.

— Фармакотерапия не требуется при тепловом ударе. Жаропонижающие средства не играют никакой роли в лечении теплового удара, поскольку основной механизм не включает изменение гипоталамической установки, и эти лекарства могут усугубить осложнения, — разъяснила медик.

По ее словам, в первую очередь необходимо брызнуть на больного прохладной водой и посадить его перед вентилятором. Если тепловой удар случился на улице, нужно переместиться в тень или зайти в помещение, оснащенное кондиционером.

Позднякова отметила, что не стоит забывать и о холодных компрессах для шеи, подмышек и паха. Помимо этого, рекомендуется отказаться от напитков, содержащих алкоголь и кофеин.

Чтобы избежать риск получить солнечный удар, специалист советует соблюдать водный баланс, не заниматься тяжелыми физическими нагрузками под палящим солнцем, носить летнюю легкую одежду и головные уборы.

Также важно контролировать температуру воздуха в жилых помещениях с помощью вентиляторов и кондиционеров и не находиться в нагревшемся автомобиле, передает Газета.ru.

До этого автоэксперт Юрий Урюков поделился мнением о том, почему кондиционер в авто нужно поддерживать в чистоте, а при необходимости — заправлять хладагентом и как это может влиять на здоровье.

Здоровье Солнце помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Сохраняем статус зеленого города

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Все мнения
О проекте