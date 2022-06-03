Водосточная сеть Москвы готова к сезонным ливням

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московская водосточная сеть готова к сезонным ливневым осадкам. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил начальник первого эксплуатационного гидротехнического района ГУП «Мосводосток» Николай Крепак.

— Сегодня мы получили 20 процентов среднемесячной нормы. В связи с этим наши водосточные сети получили дополнительную нагрузку... За все это время мы получили одну заявку, она была связана со скоплением воды. Наша бригада оперативно среагировала, — рассказал Крепак.

В пятницу, 3 июня, над Москвой прошел сильный грозовой фронт, который принес сильные дожди. За 30 минут выпало 16 миллиметров осадков, подчеркнул специалист.

Крепак добавил, что водосточные сети справляются, а 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока были и остаются готовы к ликвидации возможных скоплений воды из-за дождя.

В пятницу сообщалось, что московские службы приняли необходимые меры по защите от ветра различных сооружений, взяв под особый контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. При этом синоптики прогнозируют, что дождь будет идти до конца дня.