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Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за дождей

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за дождей
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы в связи с непогодой. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах города, — говорится в сообщении.

Так, столичные службы приняли необходимые меры по защите от ветра различных сооружений и строящихся объектов, взяв под особый контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. При этом синоптики прогнозируют, что дождь будет идти в течение всего дня. Непогода сопровождается грозой и порывами ветра, достигающими 17 метров в секунду, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Напомним, что утром 3 июня столичный регион накрыл сильный дождь. Уточняется, что он уже накрыл западную часть города. В частности, сильные осадки наблюдаются на юго-западе, западе и северо-западе. При этом в центральной части столицы небо затянуто дождевыми облаками, где уже начинается мелкий дождь.

При этом сегодня Москва и область окажутся под влиянием атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, возможна гроза.

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