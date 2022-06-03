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«Прошумят кратковременные дожди»: синоптики сообщили москвичам о погоде 3 июня

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
«Прошумят кратковременные дожди»: синоптики сообщили москвичам о погоде 3 июня
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В пятницу, 3 июня, столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–24 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 19–24 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что температура воздуха в пределах нормы, местами прошумят кратковременные дожди. Атмосферное давление близко к многолетним показателям. Но в дневные часы возможно формирование погодной гипоксии, что отрицательно скажется на кислородном режиме.

В группе риска находятся метеозависимые люди с симптомами хронической легочной и дыхательной недостаточностью. Для большинства людей такие погодные условия вполне комфортные. В регионе продолжается цветение растений. Людям, склонным к аллергическим реакциям на цветочную пыльцу или фитонциды, следует держать под рукой антигистаминные препараты.

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом до утра 3 июня. В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин.

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