МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом до утра 3 июня

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ночью в пятницу, 3 июня, в Москве прогнозируется дождь, гроза, местами град. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 до 10:00 3 июня местами по Москве сохранится дождь, гроза, местами град, порывы ветра до 15 метров в секунду, — сказано в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Также им посоветовали избегать внезапных маневров на дороге и парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В четверг, 2 июня, городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды. В городском хозяйстве подчеркнули, что в непогоду аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Под особым контролем — объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства Москвы.