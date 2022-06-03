Москву накрыл сильный дождь

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сильный дождь накрыл столичный регион утром в пятницу, 3 июня.

Ливневый дождь уже накрыл западную часть города. В частности, сильные осадки наблюдаются на юго-западе, западе и северо-западе. При этом в центральной части столицы небо затянуто дождевыми облаками, где уже начинается мелкий дождь.

Согласно данным карты «Яндекс.Погода», дождь будет идти после 10 часов, однако он начнет стихать ближе к 11.

В пятницу, 3 июня, столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–24 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 19–24 градусов тепла.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали о погоде в первые выходные лета. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу, 4 июня, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. В городе не ожидается дождей, будет максимально комфортная погода. В дневное время, уточнил Леус, столбики термометров в городе достигнут 21–23 градусов с отметкой «плюс».