Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети кол-центров мошенников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кол-центр мошенников в Бердянске располагал данными не менее 20 миллионов россиян и действовал по согласованию с властями Украины. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

— К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10 процентов всех серверов из 111. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом кол-центре работало не менее 300 человек. Они располагали базой данных о гражданах России — не менее 20 миллионов человек, — рассказал он.

При этом мошенники смогли получить персональные данные людей с помощью сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы.

Кузнецов добавил, что деятельность данного кол-центра поддерживалась четырьмя иностранными государствам — Нидерландами, Германией, США и Эстонией.

В апреле российские военнослужащие нашли в Бердянске брошенный украинскими мошенниками кол-центр. Сбербанк тогда привлекли в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные, которые были на поврежденных серверах, напоминает РИА Новости.

2 июня в Москве полицейские задержали преступную группу, которая продавала поддельные полисы ОСАГО под видом известных страховых компаний. При этом в состав ее участников входили жители Москвы, Московской области и Ярославля.