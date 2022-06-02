Полицейские задержали мошенников, промышлявших поддельными полисами ОСАГО

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные полицейские задержали преступную группу, участники которой продавали поддельные полисы ОСАГО под видом известных страховых компаний. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, в преступную группу входили жители Москвы, Московской области и Ярославля. Ее организатор получал от своих источников информацию об истечении сроков действия полисов ОСАГО и контактные данные их владельцев. Используя специальные технические средства и поддельные печати злоумышленник изготавливал фальшивые документы, а затем передавал их другим участникам группы для дальнейшей реализации на территории Московской области.

По горячим следам полицейские задержали семерых подозреваемых в возрасте от 19 до 35 лет. При проведении обысков у них обнаружили бланки страховых полисов, поддельные штампы, сим-карты и компьютерную технику.

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В настоящее время правоохранителям известно о четырех пострадавших в результате деятельности аферистов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Всем фигурантам уголовного дела предъявили обвинение. Предполагаемого организатора группы заключили по стражу, остальные находятся под домашним арестом.

В мае полицейские задержали в Москве лжеюристов, которые выманили у пенсионеров 3,5 миллиона рублей.