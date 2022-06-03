Садовод объяснил, как правильно выбрать свежую клубнику

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Член Российского ботанического общества Александр Сидельников рассказал, на что в первую очередь следует обратить внимание при покупке свежей клубники.

— Крайне сложно внешне ее оценивать, но если на клубнике есть глянец, значит, она свеженькая. Как правило, все сорта имеют глянец, который начинает исчезать через три–пять дней после уборки. Тем более он начинает исчезать, если ягоду не совсем правильно хранили, — отметил специалист.

Он добавил, что самый простой способ определить свежесть клубники — попробовать ее на вкус. Если такой возможности нет, то специалист рекомендует прислушаться к аромату клубники: его отсутствие может указывать на увядание ягоды.

Также следует обратить внимание на хвостик и листики. Они должны иметь зеленый окрас и не выглядеть засохшими, передает Lenta.ru.

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о вреде и пользе клубники. Ягода является сильным аллергеном. Взрослые с этим недугом должны ее избегать, а детям нужно давать попробовать клубнику в первый раз с большой осторожностью.