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Новостройку по программе реновации ввели в Головинском районе столицы

Антон Махов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку по программе реновации ввели в Головинском районе столицы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 55А Карта всех событий

В московском районе Головинский ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Головинский по адресу Кронштадтский бульвар, владение 55а, введен в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, — рассказал он.

Новый дом состоит из двух секций переменной этажности, а подземная одноуровневая автостоянка размещена под территорией внутреннего дворового пространства.

Новостройка включает в себя 225 жилых помещений. Это 55 однокомнатных, 135 двухкомнатных и 35 трехкомнатных квартир. Четыре из них оборудовали для маломобильных жильцов, увеличили ширину проходов и установили специальную сантехнику.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным правительством Москвы, уточнил Загрутдинов.

Ранее глава депстроя рассказал, что в детско-взрослой поликлинике на севере Москвы завершили монтаж лифтов.

Строительство переселение семей Реновация
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