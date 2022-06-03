Новостройку по программе реновации ввели в Головинском районе столицы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 55А Карта всех событий

В московском районе Головинский ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Головинский по адресу Кронштадтский бульвар, владение 55а, введен в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, — рассказал он.

Новый дом состоит из двух секций переменной этажности, а подземная одноуровневая автостоянка размещена под территорией внутреннего дворового пространства.

Новостройка включает в себя 225 жилых помещений. Это 55 однокомнатных, 135 двухкомнатных и 35 трехкомнатных квартир. Четыре из них оборудовали для маломобильных жильцов, увеличили ширину проходов и установили специальную сантехнику.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным правительством Москвы, уточнил Загрутдинов.

Ранее глава депстроя рассказал, что в детско-взрослой поликлинике на севере Москвы завершили монтаж лифтов.