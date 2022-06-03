«Очень классная телеведущая!»: Барановская поделилась откровенным фото с отдыха

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Телеведущая и блогер Юлия Барановская отметила свой 42-й день рождения и поделилась с подписчиками откровенным снимком с отдыха.

— С днем рождения, Юля, ты крутая, горжусь тобой, — подписала фото именинница в своем Telegram-канале.

На снимке ведущая позирует на камеру полностью обнаженной на пляже. Голову звезды от солнца прикрывает широкополая соломенная шляпа.

Фото: Telegram / Юлия Барановская

Поклонники восхитились смелым поступком звезды и оставили под фото теплые поздравительные пожелания: «С Днем рождения! Не останавливаться на достигнутом!»; «Вы красотка, умница, прекрасная мама! Удачи вам, Юлечка»; «Очень классная телеведущая!» Оставайтесь всегда на плаву, и здоровья вам».

До этого Барановская призналась, о чем больше всего сожалеет в личной жизни. По ее словам, каждый раз, когда она видит людей, отмечающих бриллиантовую свадьбу, приходится сожалеть, что ей такого испытать не придется.

В конце марта телеведущая поделилась секретом идеальной фигуры. Так, сохранять стройность удается благодаря хорошему настроению и любви к себе.