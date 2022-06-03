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Началось строительство дома по реновации в районе Соколиная Гора

Антон Махов
Город
Началось строительство дома по реновации в районе Соколиная Гора
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, 5-я улица Соколиной Горы, 21к1 Карта всех событий

В районе Соколиная Гора началось строительство жилого дома по программе реновации. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Соколиная Гора по адресу 5 –я улица Соколиной Горы, владение 21А началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Установка ограждения, устройство временных дорог, монтаж бытового городка. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году, — дополнил Загрутдинов.

Также он рассказал, что это будет двухсекционный дом переменной этажности с подземной автостоянкой. На фасадах установят корзины для кондиционеров, входную группу оформят витражным остеклением.

В доме будет суммарно 187 квартир: однокомнатных – 65, двухкомнатных – 76, трехкомнатных – 32, четырехкомнатных – 14. Помимо этого, шесть квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Также Загрутдинов сообщил, что отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства столицы.

Ранее Загрутдинов рассказал, что новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Головинском районе Москвы.

Москва Реновация Район Соколиная Гора
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