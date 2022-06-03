Минюст включил шесть человек в реестр СМИ-иноагентов

Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Пивоварова и Олега Кашина, а также еще четырех человек, следует из перечня, обновленного ведомством в пятницу, 3 июня.

Кроме того, в перечень включены журналист Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, активистка из Крыма Ирина Данилович и политолог Николай Петров, отмечается на сайте Минюста.

Кроме того, в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, внесли бизнесмена Евгения Чичваркина.

В начале мая Минюст исключил из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырех физических лиц. Из списка вычеркнули Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева, а также Илью Пигалкина.

В конце апреля Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Примечательно, что до этого Минюст лишь включал в реестр СМИ и физлиц, а исключение из него произошло впервые.