Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четырех физических лиц

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырех физических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 мая.

— В соответствии с распоряжениями Минюста России от 6 мая 2022 года из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Жилкин Владимир Владимирович, Лютов Александр Иванович, Грезев Александр Викторович и Пигалкин Илья Валерьевич, — отмечается на сайте Минюста.

29 апреля Минюст исключил из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Примечательно, что до этого Минюст лишь включал в реестр СМИ и физлиц, а исключение из него произошло впервые.

До этого замглавы Минюста Олег Свириденко сообщил, что ведомство предложило убрать маркировку в социальных сетях, оставив ее только для профессиональной деятельности. Он уточнил, что маркировка также должна быть сохранена при той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иноагентом. Также Минюст предложил ввести возможности выхода из реестра.

При этом глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме подготовили законопроект, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах. Комиссия предложила создать единый реестр иностранных агентов вместо существующих четырех, а также запретить иноагентам вести просветительскую и преподавательскую работу с несовершеннолетними.