Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минюст предложил разрешить иноагентам не маркировать все посты в соцсетях

Евгений Белоусов

Политика
Минюст предложил разрешить иноагентам не маркировать все посты в соцсетях
Фото: Pexels

Минюст России предложил убрать маркировку у иностранных агентов в социальных сетях, оставив ее только для профессиональной деятельности. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко в четверг, 21 апреля.

Он уточнил, что маркировка также должна быть сохранена при той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иноагентом. Также Минюст предложил ввести возможности выхода из реестра, передает НСН.

— Например, ошибка может быть, ну, и в судах, извините меня, ошибки существуют. Если таковая произойдет, то гражданин в течение любого времени — на следующий день, через месяц — подает такое заявление, — уточнил Свириденко.

В этот же день глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме подготовили законопроект, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах. Комиссия предложила создать единый реестр иностранных агентов вместо существующих четырех, а также запретить иноагентам вести просветительскую и преподавательскую работу с несовершеннолетними.

В конце января президент России Владимир Путин поручил проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов. Анализ необходимо провести до 1 мая.

Читайте также:
Законы Минюст РФ иноагенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте