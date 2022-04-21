Минюст предложил разрешить иноагентам не маркировать все посты в соцсетях

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Минюст России предложил убрать маркировку у иностранных агентов в социальных сетях, оставив ее только для профессиональной деятельности. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко в четверг, 21 апреля.

Он уточнил, что маркировка также должна быть сохранена при той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иноагентом. Также Минюст предложил ввести возможности выхода из реестра, передает НСН.

— Например, ошибка может быть, ну, и в судах, извините меня, ошибки существуют. Если таковая произойдет, то гражданин в течение любого времени — на следующий день, через месяц — подает такое заявление, — уточнил Свириденко.

В этот же день глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме подготовили законопроект, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах. Комиссия предложила создать единый реестр иностранных агентов вместо существующих четырех, а также запретить иноагентам вести просветительскую и преподавательскую работу с несовершеннолетними.

В конце января президент России Владимир Путин поручил проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов. Анализ необходимо провести до 1 мая.