Три корпуса по программе реновации построят в Измайлове

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

В московском районе Измайлово по программе реновации построят три новых жилых корпуса. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Три жилых корпуса для переселения по программе реновации введут в 2024 году в районе Измайлово по адресу Сиреневый бульвар, участки 4/7 и 4/7а. В настоящее время идут разработка котлована и устройство подземной части, — пояснил глава департамента.

Корпуса будут иметь переменную этажность. Дома будут располагать подземной автостоянкой, а фасады зданий построят из навесных трехслойных стеновых панелей, которые, в свою очередь, будут облицованы кирпичом. Также на них установят корзины для кондиционеров. Входные группы домов оформят витражным остеклением, добавил Загрутдинов.

Всего здесь будет 539 жилых помещений: 302 однокомнатные, 146 двухкомнатных, 82 трехкомнатные и 9 четырехкомнатных. Помимо этого, две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Ранее глава департамента сообщил, что началось строительство дома по реновации в районе Соколиная Гора.