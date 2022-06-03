Движение межтерминальных поездов в Шереметьеве приостановят

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Движение межтерминальных поездов в московском аэропорту Шереметьево временно приостановят с полуночи 6 июня. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила пресс-служба аэропорта.

— Подземное метро, на котором можно было добраться из терминалов D, E, F до терминалов B и C, временно не будет работать, — пояснили в воздушной гавани.

Там уточнили, что пассажиры могут воспользоваться «Аэроэкспрессом» и без пересадок доехать в терминалы В и С от Белорусского вокзала. Путь займет 65 минут.

Помимо этого, приехать в Шереметьево можно на автобусах, которые ходят из Химок, Лобни и Москвы от станций метро «Планерная», «Речной вокзал», «Китай-город» и «Ховрино», сообщают на сайте аэропорта.

В Шереметьеве 31 мая состоялось открытие нового железнодорожного терминала в Северном терминальном комплексе (СТК) и было запущено движение поездов «Аэроэкспресс» в СТК. Пассажиры, а также сотрудники аэропорта и авиакомпаний теперь могут напрямую доехать из центра Москвы до терминалов В и С на комфортабельных двухэтажных поездах.