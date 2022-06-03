Дипломат рассказал, что Канада будет удерживать российский самолет «до конца спецоперации»

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Канадские власти дали понять, что будут удерживать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» как минимум до окончания боевых действий на территории Украины, сообщил советник-посланник российского посольства Владимир Проскуряков.

Самолету отечественной компании «Волга — Днепр», который 27 февраля доставил партию тестов на коронавирус, было отказано в вылете из Канады, которая в этот день закрыла свое воздушное пространство для самолетов из России.

Проскуряков заметил, что в МИД Канады в ответ на запрос российских дипломатов ответили жестким отказом на требование вернуть в Россию самолет, пишет РИА Новости. После этого компания-владелец транспортного средства приняла решение его законсервировать на стоянке в аэропорту Торонто и вернула экипаж на родину.

— Мы оказали содействие вместе с нашим генконсульством в Торонто экипажу с тем, чтобы он мог вернуться в Россию, — подчеркнул дипломат.

Экипаж вернулся на родину в течение двух недель двумя группами. При этом никакой дискриминации со стороны канадских властей на них не оказывалось.

Задержав самолет, канадские власти нарушили собственные трактовки санкционного законодательства, «лишь для того, чтобы сделать российской фирме больнее», уверен Проскуряков.

Накануне Канада ввела новые санкции в отношении 22 граждан РФ и четырех российских компаний.