Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Макрон рассказал, сколько времени он провел в переговорах с Путиным за полгода

Егор Провоторов
В мире
Макрон рассказал, сколько времени он провел в переговорах с Путиным за полгода
Фото: president.gov.ua

Общая продолжительность телефонных переговоров, которые были проведены за последние шесть месяцев между президентами Франции и России составила 100 часов. Об этом заявил глава Пятой республики Эммануэль Макрон в пятницу, 3 июня, в интервью местным журналистам.

Французский лидер назвал ситуацию на Украине «действительно сложной», поэтому ей было посвящено так много времени и энергии. По его словам, он не может сосчитать, сколько раз созванивался с российским президентом Владимиром Путиным с декабря прошлого года.

— Мы проговорили не менее сотни часов, — отметил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что не стал делать из этих переговоров никакого секрета и вел их по просьбе своего украинского коллеги Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

Политик заметил, что унижать Россию нельзя. Он призвал проложить путь к выходу из этого кризиса при помощи дипломатии, когда военные действия на Украине подойдут к концу. Макрон считает, что Париж должен выполнять роль посредника.

В конце мая читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по поводу ситуации на Украине.

Украина Франция Эммануэль Макрон
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Сохраняем статус зеленого города

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Все мнения
О проекте