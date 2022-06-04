Макрон рассказал, сколько времени он провел в переговорах с Путиным за полгода

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Общая продолжительность телефонных переговоров, которые были проведены за последние шесть месяцев между президентами Франции и России составила 100 часов. Об этом заявил глава Пятой республики Эммануэль Макрон в пятницу, 3 июня, в интервью местным журналистам.

Французский лидер назвал ситуацию на Украине «действительно сложной», поэтому ей было посвящено так много времени и энергии. По его словам, он не может сосчитать, сколько раз созванивался с российским президентом Владимиром Путиным с декабря прошлого года.

— Мы проговорили не менее сотни часов, — отметил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что не стал делать из этих переговоров никакого секрета и вел их по просьбе своего украинского коллеги Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

Политик заметил, что унижать Россию нельзя. Он призвал проложить путь к выходу из этого кризиса при помощи дипломатии, когда военные действия на Украине подойдут к концу. Макрон считает, что Париж должен выполнять роль посредника.

В конце мая читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по поводу ситуации на Украине.