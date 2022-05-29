Читатели Le Figaro назвали нереалистичными просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине

Фото: Администрация президента РФ

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по поводу ситуации на Украине. Об этом стало известно в воскресенье, 29 мая.

Поводом для критики французского и немецкого лидеров стали просьбы к президенту России Владимиру Путину освободить сдавшихся в плен бойцов с завода «Азовсталь», помощь в экспорте зерна и объявлении перемирия.

«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши», — цитирует комментарий читателя РИА Новости.

28 мая Владимир Путин провел телефонную беседу с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном. В ходе разговора лидеры стран провели углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.

Позже стало известно, что президент России в ходе телефонного разговора заявил об опасном характере продолжающихся поставок западного вооружения Украине. Путин предупредил о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.