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Читатели Le Figaro назвали нереалистичными просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Читатели Le Figaro назвали нереалистичными просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине
Фото: Администрация президента РФ

Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по поводу ситуации на Украине. Об этом стало известно в воскресенье, 29 мая.

Поводом для критики французского и немецкого лидеров стали просьбы к президенту России Владимиру Путину освободить сдавшихся в плен бойцов с завода «Азовсталь», помощь в экспорте зерна и объявлении перемирия.

«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши», — цитирует комментарий читателя РИА Новости.

28 мая Владимир Путин провел телефонную беседу с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном. В ходе разговора лидеры стран провели углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.

Позже стало известно, что президент России в ходе телефонного разговора заявил об опасном характере продолжающихся поставок западного вооружения Украине. Путин предупредил о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

Эммануэль Макрон Владимир Путин Олаф Шольц
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