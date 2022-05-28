Макрон и Шольц призвали Путина освободить сдавшихся военных с «Азовстали»

Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц попросили президента России Владимира Путина освободить 2500 бойцов с завода «Азовсталь» в Мариуполе, которые сдались в плен. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в Елисейском дворце.

— Президент Республики и канцлер Германии призвали к освобождению около 2500 защитников «Азовстали», взятых в плен российскими войсками, — цитирует сообщение РИА Новости.

28 мая Владимир Путин провел телефонную беседу с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном. Лидеры стран провели углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.

Позже стало известно, что российский лидер в ходе телефонного разговора заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием. Путин предупредил о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.

20 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполя от украинских националистов. В этот день подземные тоннели комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.