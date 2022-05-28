Путин предупредил Макрона и Шольца о рисках дестабилизации из-за накачки Украины оружием

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

— Президент России также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса, — цитирует сообщение РИА Новости.

В субботу российский лидер провел телефонную беседу с главами Франции и Германии, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Украине.

В понедельник, 9 мая, канцлер ФРГ призвал возобновить и сделать конкретнее российско-украинские переговоры для скорейшего разрешения конфликта. Он отметил важность продвижения вперед в переговорном процессе после нескольких недель проведения спецоперации. По его словам, нужно сделать все, чтобы Украине не наносились новые разрушения.

При этом германский лидер и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что для разрешения ситуации вокруг Украины необходимо, чтобы Россия вывела войска с украинской территории.