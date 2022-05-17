Шольц и Зеленский: Мирное урегулирование возможно только при отводе войск РФ

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров сошлись во мнении, что для разрешения ситуации вокруг Украины необходимо, чтобы Россия вывела войска с украинской территории. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

— Они (Шольц и Зеленский — прим. «ВМ») дали понять, что дипломатическое решение путем переговоров может быть только при незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих, — цитирует Хебештрайта ТАСС.

13 мая Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает статус Крыма и не согласится признавать автономию ДНР и ЛНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что угрозы мирному населению нет.