«Роснефть» подала в суд на издателя Forbes

Фото: rosneft.ru/РОСНЕФТЬ

Столичный арбитражный суд зарегистрировал иск российской нефтяной компании «Роснефть» к американской компании Forbes Media LLC, которая является издателем авторитетного экономического журнала.

Как следует из информации, размещенной в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в четверг, 2 июня, к производству он на данный момент не принят. В материалах суда в настоящее время не сообщаются ни основания, ни предмет искового заявления отечественной компании, пишет агентство «Прайм».

Единственная информация, которой располагают журналисты, гласит о том, что дело распределено судье Анне Мищенко. Она специализируется на делах, которые связаны с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

В начале апреля появилась информация, что Министерство экономики Германии обсуждает национализацию дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» в связи с возможным прекращением поставок российского топлива. Немецкая пресса тогда писала, что события на Украине стали причиной обсуждения планов, которые казались немыслимыми «всего несколько недель назад».