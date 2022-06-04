Принадлежащий Абрамовичу оператор связи будет продан за символическую сумму

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Британская телекоммуникационная группа Truphone, которая принадлежит российскому предпринимателю Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана двум бизнесменам из Европы за один фунт стерлинга. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, договор будет заключен уже в этом месяце.

Решение о передаче прав собственности на Truphone связано с рестрикциями, наложенными британским правительством на российского бизнесмена. Абрамовичу принадлежат 23 процента акций компании. Большая часть остальных акций принадлежит его партнерам Александру Абрамову и Александру Фролову.

Новыми владельцами компании станут предприниматель из ФРГ Хакан Коч и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос. Первый будет владеть 90 процентами компании, 10 процентов отойдут второму.

Журналисты пишут, что компания Auto1, соучредителем которой является немец, получала финансирование от компании, которой ранее управлял сын Фролова. При этом немецкий бизнесмен утверждает, что никогда не встречался ни с одним из людей, у которых он покупает Truphone и не имеет к ним прямого отношения.

Источники газеты сообщили, что в рамках сделки российские функционеры обязуются инвестировать в компанию больше 10 миллионов фунтов и берут на себя договорные обязательства. Именно они обязаны погасить долги. При этом в случае роста стоимости компании, то нынешние владельцы получат до трети средств, которые они изначально инвестировали в оператора связи, пишет ТАСС.

В минувший четверг, 26 мая, футбольный клуб «Челси», который ранее принадлежал миллиардеру и предпринимателю Роману Абрамовичу, официально передан американскому бизнесмену Тодду Боули.