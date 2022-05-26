Американский миллиардер Тодд Боули купил футбольный клуб «Челси»

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Футбольный клуб «Челси», который ранее принадлежал миллиардеру и предпринимателю Роману Абрамовичу, официально продали американскому бизнесмену Тодду Боули. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе правительства Великобритании.

Уточняется, что Боули приобрел контрольный пакет акций клуба за 5,3 миллиарда долларов. Бывший владелец Челси Роман Абрамович не стремился заключить сделку, однако разногласия удалось уладить, передает газета «Известия».

Боули принадлежат доли в бейсбольном клубе «Доджерс» и баскетбольном «Лейкерсе» из Лос-Анджелеса.

Консорциум бизнесменов во главе с Тоддом Боули подписал первое соглашение о покупке лондонского футбольного клуба «Челси» еще 6 мая.

2 марта Абрамович сообщил о намерениях продать «Челси». Бизнесмен отметил, что такое решение соответствует интересам команды.

10 марта Абрамович и еще шесть предпринимателей из России попали под санкции Великобритании. Черный список вместе с ним пополнили Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев.