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Заявления бывшего главы Госдепартамента США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американских изданиях говорят об изменении позиции Вашингтона по ситуации в восточноевропейском государстве, заявил в пятницу, 3 июня, депутат бундестага Петр Быстронь.

Немецкий парламентарий подчеркнул, что призывы Киссенджера к влиянию западных стран на Киев для переговоров с Москвой прямо противоречат мнению европейских политиков, высказывающихся против мирного разрешения ситуации.

— Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте, — подчеркнул Быстронь.

Представитель бундестага подчеркнул, что смена позиции по Украине в Штатах стартовала со статьи в New York Times. В ней журналисты подчеркивали, что вооруженный конфликт с Москвой не входит в интересы Вашингтона. Это при том, что еще в марте журналисты писали, что Украину нужно освободить «вне зависимости от того, сколько времени для этого понадобится», заметил депутат.

По мнению Быстроня, разворот риторики экс-госсекретаря и американских журналистов на 180 градусов говорит о том, что Вашингтон уже добился, чего хотел, и поэтому не заинтересован в продолжении конфликта, пишет РИА Новости.

В конце мая Киссинджер заявил, что Украине следует пойти на уступки в переговорном процессе с Москвой