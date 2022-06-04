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People: Джонни Деппа могут вернуть в франшизу «Пираты Карибского моря»

Егор Провоторов
Общество
People: Джонни Деппа могут вернуть в франшизу «Пираты Карибского моря»
Папарацци сделали несколько снимков, на которых видно, как звезда «Пиратов Карибского моря» стоит вечером вместе с высокой и эффектной брюнеткой / @ReemDepp / Фотография из аккаунта в Twitter

Американская кинокомпания Disney может вернуть голливудского актера Джонни Деппа в франшизу «Пираты Карибского моря». Свою уверенность в этом как в состоявшемся факте выразил бывший продюсер компании на условиях анонимности в интервью журналу People.

Специалист считает, что подобное решение вытекает из итогов судебного процесса между артистом и его экс-женой, также голливудской актрисой Эмбер Херд, пишет Рен-ТВ.

Собеседник журнала выразил уверенность, что франшизу про пиратов в скором времени ожидает перезапуск, в котором Депп снова примет участие в роли капитана Джека Воробья. Он также заметил, что возвращение серии фильмов на киноэкраны допустимо по причине высокого «кассового потенциала», который обычно не упускает компания Disney.

— Вдобавок этот диснеевский персонаж уже глубоко укоренился в поп-культуре, – резюмировал источник People.

В среду, 1 июня, стало известно, что Джонни Депп выиграл у Эмбер Херд первое судебное дело о клевете в свой адрес. Актриса была признана виновной по всем пунктам.

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