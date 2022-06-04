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Берлускони: Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира

Егор Провоторов
В мире
Берлускони: Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира
Фото: European People's Party - EPP Summit, Brussels, May 2019 / CC BY 2.0

Ситуация на Украине указала на изолированность западных государств от остального мира, заявил в материале для издания Giornale в пятницу, 3 июня, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Политик подчеркнул, что в отличие от Соединенных Штатов и их союзников, большинство стран отказалось осуждать специальную военную операцию России на Украине. По словам Берлускони, кризис в восточноевропейской стране показал «очень горькую действительность».

Экс-премьер Италии также указал на Турцию, которая, несмотря на свою важную роль в структуре Североатлантического альянса (НАТО), отказалась от введения рестрикций против России. Берлускони назвал украинский кризис «тревожным знаком для будущего» всего мира, пишет РИА Новости.

— Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира, — резюмировал итальянский политик.

В конце мая Берлускони заявил, что европейским политикам следует убедить киевские власти принять требования Москвы для урегулирования сложившейся ситуации на Украине.

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