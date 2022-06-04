Der Spiegel: Европу ожидает инфляция и ценовой шок из-за антироссийских санкций

Фото: https://pixabay.com/ru

Государства, входящие в Евросоюз, ожидает рост инфляции и ценовой шок после решения о начале поэтапного отказа от импорта российской нефти, заявил в пятницу, 3 июня, в беседе с немецким журналом Der Spiegel руководитель исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.

По мнению специалиста, для ЕС это может стать «худшим из возможных сценариев», потому что компании из Европы и потребители в скором времени станут страдать от высоких цен на ресурсы, которые с высокой долей вероятности будут расти и в дальнейшем.

При этом попытки правительства смягчить ценовой шок при помощи скидок, понижения налогов и дотаций могут увеличить госдолг этих стран. Экономист уверен, что эмбарго на нефть только в долгосрочной перспективе уменьшит доходы Москвы, пишет РИА Новости.

Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал введение нового пакета санкций в отношении РФ, введенных Вашингтоном. Он считает, что очередные рестрикции только усугубят мировой экономический кризис и нехватку продуктов.