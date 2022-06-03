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Посол России Антонов заявил об усугублении экономического кризиса санкциями США

Юлия Курганова
В мире
Посол России Антонов заявил об усугублении экономического кризиса санкциями США
Фото: vk/rusembusa

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал введение нового пакета санкций против РФ, введенных Вашингтоном. Он считает, что очередные рестрикции только усугубят мировой экономический кризис и нехватку продуктов.

— Объявленные меры — очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо, — приводятся слова дипломата в Telegram-канале дипмиссии.

Антонов заявил, что санкции приведут к новым перебоям в цепочках поставок и скажутся на продовольственной безопасности. Посол указал, что экономические колебания могут отразиться и на самой Америке, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер.

Министерство торговли Соединенных Штатов в четверг, 2 июня, опубликовало перечень из 71 предприятия из РФ и Белоруссии, попавшие под ограничения в связи с событиями на Украине. Новые ограничения коснулись 65 российских юридических лиц, в том числе нескольких ведущих предприятий авиастроительной и судостроительной отраслей, таких как морское бюро машиностроения «Малахит», Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, ЦМКБ «Алмаз» и ЦКБ «Рубин».

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