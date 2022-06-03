Минторг США опубликовал список попавших под новые санкции российских юрлиц

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Министерство торговли Соединенных Штатов в четверг, 2 июня, опубликовало перечень из 71 предприятия из РФ и Белоруссии, попавшие под ограничения в связи с событиями на Украине.

Новые ограничения коснулись 65 российских юридических лиц, в том числе ряда ведущих предприятий авиастроительной и судостроительной отраслей, таких как морское бюро машиностроения «Малахит», Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, ЦМКБ «Алмаз» и ЦКБ «Рубин».

Также санкции затронули несколько дочерних подразделений Российской академии наук. Еще под новые ограничения попали Главное управление глубоководных исследований министерства обороны РФ, «Газпром Нефть Шельф» и другие предприятия.

Кроме того, США расширили санкционный список против России, в который включили бизнесмена Алексея Мордашова, членов его семьи, а также подконтрольные компании. Так, под санкции попали сыновья Мордашова — Никита и Кирилл, а также жена — Марина Мордашова.