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Минторг США опубликовал список попавших под новые санкции российских юрлиц

Юлия Курганова
В мире
Минторг США опубликовал список попавших под новые санкции российских юрлиц
Фото: Unsplash

Министерство торговли Соединенных Штатов в четверг, 2 июня, опубликовало перечень из 71 предприятия из РФ и Белоруссии, попавшие под ограничения в связи с событиями на Украине.

Новые ограничения коснулись 65 российских юридических лиц, в том числе ряда ведущих предприятий авиастроительной и судостроительной отраслей, таких как морское бюро машиностроения «Малахит», Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина, ЦМКБ «Алмаз» и ЦКБ «Рубин».

Также санкции затронули несколько дочерних подразделений Российской академии наук. Еще под новые ограничения попали Главное управление глубоководных исследований министерства обороны РФ, «Газпром Нефть Шельф» и другие предприятия.

Кроме того, США расширили санкционный список против России, в который включили бизнесмена Алексея Мордашова, членов его семьи, а также подконтрольные компании. Так, под санкции попали сыновья Мордашова — Никита и Кирилл, а также жена — Марина Мордашова.

Санкции Россия США
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