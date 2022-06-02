США внесли в санкционный список Мордашова, «Северсталь» и Nordgold

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США расширили санкционный список против России, в который включили бизнесмена Алексея Мордашова, членов его семьи, а также подконтрольные компании. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина США в четверг, 2 июня.

Так, под санкции попали сыновья Мордашова — Никита и Кирилл, а также жена — Марина Мордашова. Кроме того, в список включены связанные с ним компании — «Северсталь», «Севергрупп», Nordgold и «Алгоритм».

При этом лицензия на сворачивание операций с «Северсталью» действует до 31 августа, а с Nordgold — до 1 июля, отмечает Интерфакс.

До этого министерство торговли США внесло в санкционный список против России и Белоруссии более 70 юридических лиц. Теперь эти организации не смогут приобретать товары или продукты американского производства, которые были получены с использованием определенных технологий или программного обеспечения США.

В этот же день США расширили санкционный список против России, включив туда официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина и вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.