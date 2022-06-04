Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Джо Байден пожелал Илону Маску «всего наилучшего» на Луне

Егор Провоторов
В мире
Джо Байден пожелал Илону Маску «всего наилучшего» на Луне
Фото: NASA/Bill Ingalls

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу, 3 июня, ответил американскому предпринимателю Илону Маску на его пессимистичные заявления относительно будущего экономики США на Земле и пожелал основателю компании SpaceX «всего наилучшего» в полете на Луну.

Американский лидер заметил, что пока бизнесмен делает такие заявления, компания Ford и другие автопроизводители наращивают инвестиции, в том числе в транспортные средства, передвигающиеся на электрической тяге.

Комментарий президента Соединенных Штатов последовал после того, как он получил данные по занятости населения по итогам мая. Экономисты считают, что они указывают на здоровый путь развития американской экономики после пандемии коронавируса, пишет газета «Известия».

Также Байдену доложили о росте конкуренции в сфере автопроизводства. Компании из этой отрасли в настоящее время переводят свои мощности на выпуск экологичных транспортных средств, в том числе на электрических двигателях.

В середине мая Маск заявил, что считает Демократическую партию Соединенных Штатов «партией раскола и ненависти».

Джо Байден Илон Маск США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Сохраняем статус зеленого города

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Все мнения
О проекте