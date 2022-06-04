Джо Байден пожелал Илону Маску «всего наилучшего» на Луне

Фото: NASA/Bill Ingalls

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу, 3 июня, ответил американскому предпринимателю Илону Маску на его пессимистичные заявления относительно будущего экономики США на Земле и пожелал основателю компании SpaceX «всего наилучшего» в полете на Луну.

Американский лидер заметил, что пока бизнесмен делает такие заявления, компания Ford и другие автопроизводители наращивают инвестиции, в том числе в транспортные средства, передвигающиеся на электрической тяге.

Комментарий президента Соединенных Штатов последовал после того, как он получил данные по занятости населения по итогам мая. Экономисты считают, что они указывают на здоровый путь развития американской экономики после пандемии коронавируса, пишет газета «Известия».

Также Байдену доложили о росте конкуренции в сфере автопроизводства. Компании из этой отрасли в настоящее время переводят свои мощности на выпуск экологичных транспортных средств, в том числе на электрических двигателях.

В середине мая Маск заявил, что считает Демократическую партию Соединенных Штатов «партией раскола и ненависти».