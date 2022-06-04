Октябрина Ганичкина раскрыла секрет, как вырастить овощ-гигант у себя на даче

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Овощ-гигант можно вырастить с помощью правильно подобранных сортов и удобрений. Об этом «Вечерней Москве» рассказала агроном Октябрина Ганичкина.

— Все крупноплодные сорта должны быть высокорослыми, доминантными. Их важно выращивать в теплице и формировать в один стебель, чтобы не было пасынков: они забирают питание и воду у плода, — рассказала эксперт.

Ганичкина заявила, что существуют даже специальные сорта томатов и огурцов, которые вырастают до больших, нестандартных размеров.

— Существуют специальные сорта помидоров, такие как «Бычье сердце», «Русский размер». А огурцов — например, «Китайский змей» и «Настоящий мужик». Они вырастают большими. Томаты — около 800 граммов, а огурцы — 60 сантиметров, — рассказала специалист.

Кроме того, Ганичкина посоветовала не забывать об удобрениях.

— Я советую каждые 7–8 дней подкармливать растения. Например, жидкими удобрениями на основе гуминовых кислот, гуматом калия или суперфосфатами, — подытожила она.

Эксперт отметила, что такими методами она выращивает овощи-гиганты на своем огороде. В ее теплице уже цветет половина крупноплодных томатов.

Ранее специалист по комнатными растениями Главного ботанического сада РАН Александр Барне посоветовал москвичам не выращивать овощи на балконе. Он уверен, что на домашний огород уходит огромное количество сил и времени. Это не стоит полученной экономии.