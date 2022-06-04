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Зеленский призвал мэров США разорвать отношения с городами-побратимами РФ

Георгий Соланович
В мире
Зеленский призвал мэров США разорвать отношения с городами-побратимами РФ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских мэров разорвать отношения с российскими городами-побратимами.

— Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего. <...> Но они позволяют России говорить, что она не изолирована, — заявил Зеленский.

Так, например, официальный Портленд, который является побратимом Архангельска, сослался на заявление международной программы городов-побратимов, в котором отмечается, что прекращение отношений с российским партнером не может быть ответом на проведение спецоперации на Украине.

Помимо Портленда, о намерении сохранить отношения городов-побратимов заявили в Сан-Хосе — побратиме Екатеринбурга.

Сан-Диего и Джексонвилль также являются побратимами Владивостока и Мурманска соответственно, передает ТАСС.

До этого Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой гражданство республики «за выдающиеся заслуги».

22 марта 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине — в начале марта он опубликовал в социальных сетях информацию об обстреле роддома в Мариуполе, которая являлась заведомо ложной.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.

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