Зеленский предоставил Невзорову и его жене гражданство Украины

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой гражданство республики «за выдающиеся заслуги». Об этом сообщил советник главы украинского МВД Антон Геращенко в пятницу, 3 июня.

— Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной, — цитирует Геращенко РИА Новости.

22 марта 2022 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине — в начале марта он опубликовал в социальных сетях информацию об обстреле роддома в Мариуполе, которая являлась заведомо ложной.

Кроме того, журналист опубликовал еще и изображения пострадавших: источниками этих фотографий являются украинские СМИ. Недостоверность информации официально подтвердило Министерство обороны РФ.

6 мая стало известно, что суд заочно арестовал журналиста по делу о дискредитации ВС РФ.

12 мая Невзоров направил в Басманный суд апелляционную жалобу по поводу решения о своем заочном аресте.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.