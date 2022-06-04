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Движение на Песчаной улице ограничат с 6 июня из-за технических работ

Георгий Соланович
Город
Движение на Песчаной улице ограничат с 6 июня из-за технических работ
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Песчаная улица Карта всех событий

Движение транспорта на Песчаной улице с 6 июня по 10 октября 2022 года ограничат в связи с проведением реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 6 июня по 10 октября будет ограничено движение на улице Песчаной. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что с 6 июня по 30 августа и с 14 сентября до 10 октября движение будет круглосуточно ограничено на участке от 12 дома до дома 4а на Песчаной улице, а с 30 августа по 10 октября нельзя будет проехать по одной полосе на боковом проезде улицы Алабяна в районе третьего дома, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что ограничат движение транспорта в Погонном проезде и на Крылатской улице с 4 июня в связи с проведением дорожных работ и кубка по триатлону «Московский Гром». На Крылатской улице нельзя будет проехать до 25 июня, а также 30 июля. Движение в Погонном проезде ограничат до 29 августа.

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