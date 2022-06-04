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Бассейны и пляжи начали открываться в парках Москвы

Георгий Соланович
Город
Бассейны и пляжи начали открываться в парках Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В парках Москвы начали открываться зоны отдыха у воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 4 июня.

Так, например, в парках «Сокольники» и «Фили» открылись зона отдыха с бассейном «The баssейн» и два взрослых искусственных водоема соответственно.

Помимо этого, в парке «Сокольники» начала работать зона отдыха у Путяевского пруда. Она открыта для посетителей с 09:00 до 21:00.

— Для любителей загорать и строить замки из песка в парке «Терлецкая дубрава» создан комфортный песчаный пляж с подходом к воде. Еще один пляж для отдыха без купания открыт в ландшафтном парке «Митино» на берегу Пенягинского пруда. Он оснащен ярусным настилом с деревянными шезлонгами, — отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, пляжи и бассейны начали работать в парке «Северное Тушино», зоне отдыха «Покровский берег», на песчаном пляже «Левобережье», в детском парке имени Прямикова, в Лианозовском парке, парке «Красная Пресня» и зоне отдыха «Борисовские пруды».

20 апреля столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности приступил к предварительному обследованию дна в зонах отдыха, где предусмотрено купание.

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